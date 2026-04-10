طريقة عمل البسطرمة فى المنزل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة

تُعد البسطرمة من أشهر اللحوم المُجففة التي تتميز بنكهتها القوية ورائحتها المميزة، وغالبًا ما يتم شراؤها جاهزة من الأسواق.

ويمكن تحضير البسطرمة في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، مع ضمان جودة أعلى وطعم أقرب للمحلات، إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة بدقة.

طريقة عمل البسطرمة

مكونات عمل البسطرمة في المنزل:

قطعة لحم بقري (يفضل من الفخذ أو الظهر).

ملح خشن.

فلفل أسود.

ثوم مهروس.

بابريكا.

شطة حسب الرغبة.

حلبة مطحونة.

ماء.

خل.

خطوات التحضير:

ـ يتم فرك قطعة اللحم جيدًا بالملح الخشن من جميع الجوانب.

ـ توضع في وعاء محكم وتترك في الثلاجة لمدة 3 إلى 5 أيام، مع تقليبها يوميًا لضمان توزيع الملح بشكل متساوٍ.

ـ بعد انتهاء مدة التمليح، تُغسل قطعة اللحم جيدًا بالماء والخل لإزالة الملح الزائد.

ـ تُترك لتجف تمامًا في مكان جيد التهوية لمدة يوم إلى يومين.

ـ يتم خلط التوابل (فلفل أسود، بابريكا، شطة، ثوم مهروس، حلبة مطحونة) مع قليل من الماء حتى تتكون عجينة متماسكة.

ـ تُدهن قطعة اللحم بعجينة التوابل بالكامل لتغطيتها من جميع الجهات.

ـ تُلف وتُعلق في مكان جاف ومهوّى لمدة 5 إلى 7 أيام حتى تنضج وتتشرب النكهات.

نصائح لنجاح البسطرمة

ـ يفضل استخدام لحم طازج عالي الجودة.

ـ يجب التأكد من جفاف اللحم جيدًا قبل وضع التوابل.

ـ المكان المهوى شرط أساسي للحصول على نتيجة مثالية.