الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
آية التيجي

تُعد البسطرمة من أشهر اللحوم المُجففة التي تتميز بنكهتها القوية ورائحتها المميزة، وغالبًا ما يتم شراؤها جاهزة من الأسواق.

ويمكن تحضير البسطرمة في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، مع ضمان جودة أعلى وطعم أقرب للمحلات، إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة بدقة.

طريقة عمل البسطرمة

طريقة عمل البسطرمة

مكونات عمل البسطرمة في المنزل:
قطعة لحم بقري (يفضل من الفخذ أو الظهر).
ملح خشن.
فلفل أسود.
ثوم مهروس.
بابريكا.
شطة حسب الرغبة.
حلبة مطحونة.
ماء.
خل.

طريقة عمل البسطرمة

خطوات التحضير:
ـ يتم فرك قطعة اللحم جيدًا بالملح الخشن من جميع الجوانب.
ـ توضع في وعاء محكم وتترك في الثلاجة لمدة 3 إلى 5 أيام، مع تقليبها يوميًا لضمان توزيع الملح بشكل متساوٍ.
ـ بعد انتهاء مدة التمليح، تُغسل قطعة اللحم جيدًا بالماء والخل لإزالة الملح الزائد.

طريقة عمل البسطرمة

ـ تُترك لتجف تمامًا في مكان جيد التهوية لمدة يوم إلى يومين.
ـ يتم خلط التوابل (فلفل أسود، بابريكا، شطة، ثوم مهروس، حلبة مطحونة) مع قليل من الماء حتى تتكون عجينة متماسكة.
ـ تُدهن قطعة اللحم بعجينة التوابل بالكامل لتغطيتها من جميع الجهات.
ـ تُلف وتُعلق في مكان جاف ومهوّى لمدة 5 إلى 7 أيام حتى تنضج وتتشرب النكهات.

طريقة عمل البسطرمة

نصائح لنجاح البسطرمة

ـ يفضل استخدام لحم طازج عالي الجودة.
ـ يجب التأكد من جفاف اللحم جيدًا قبل وضع التوابل.
ـ المكان المهوى شرط أساسي للحصول على نتيجة مثالية.

بالصور

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل بخطوات سهلة ونتائج مضمونة

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

