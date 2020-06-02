أخبار كاذبة.. ديديه جوميز: الإسماعيلي لا يبحث عن بديل لي لتدريب الفريق.. فيديو

أكد ديديه جوميز ، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أنه لا يتوتر بما يتردد حاليا حول بحث الفريق عن مدرب جديد.





وقال جوميز خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتوتر بسبب ما يتردد حاليا حول بحث الاسماعيلي عن مدرب جديد، وهي أخبار كاذبة".





وأكمل: "الوقت غير مناسب للحديث مع الإدارة حول الصفقات الجديدة، الفريق يمتلك لاعبين صغار و مميزين ولكن بحاجة إلى الوقت لاكتساب الخبرات".





يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا









