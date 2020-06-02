AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار كاذبة.. ديديه جوميز: الإسماعيلي لا يبحث عن بديل لي لتدريب الفريق.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:42 ص
ديديه جوميز
ديديه جوميز
Advertisements
حسن العمدة
أكد ديديه جوميز، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أنه لا يتوتر بما يتردد حاليا حول بحث الفريق عن مدرب جديد. 

وقال جوميز خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم أتوتر بسبب ما يتردد حاليا حول بحث الاسماعيلي عن مدرب جديد، وهي أخبار كاذبة".

وأكمل: "الوقت غير مناسب للحديث مع الإدارة حول الصفقات الجديدة، الفريق يمتلك لاعبين صغار و مميزين ولكن بحاجة إلى الوقت لاكتساب الخبرات".

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص.. مصدر: إصابة مدرب الإسماعيلي بفيروس كورونا غير صحيح

خاص.. شروط الفرنسي جوميز لتجديد عقده مع الإسماعيلي

إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي بتمزق في أربطة الكاحل

الأهلي يوقع غرامة مالية على حسام عاشور

نجم الإسماعيلي السابق يهاجم ميدو: لم يقدم نفسه كمدرب.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث .. الداخلية تعقم السجون.. إصابة ممدوح حمزة بـ كورونا

أستاذ مناعة: هذا الإجراء يحسم الجدل حول الإصابة بكورونا ..فيديو

الصحة: القاهرة والجيزة والقليوبية هي الأعلى إصابة بكورونا.. والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل

لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

بسبب مسمار توك توك.. نجار وشقيقه يقتلان شقيقين وطفلا بوابل من الأعيرة النارية في الخانكة

مفيش حاجة هتوقفني.. رامز أمير ينشر فيديو لتمرينه بعد خضوعه لجراحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. يارا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

سيارة برابهام BT62 الخارقة موديل 2021 تستعد لـ بطولة برتيكار.. صور

لبشرة خالية من الشوائب.. طريقة تحضير ماسك الترمس المطحون