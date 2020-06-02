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منوعات

ليس كورونا فقط.. احذر فقدان حاسة الشم قد تكون علامة لمرض خطير

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فقدان حاسة الشم يعد بمثابة أزمة كبيرة للإنسان ،  حيث يفقد الشخص القدرة على التفريق بين انواع الطعام المختلفة ، فإن حاسة الشم في الأساس تعتمد على إشارات يرسلها المخ فإذا شعرت بعطل فيها هذا ينبئ بمرض خطير قد تكون تتعرض له . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية ، فإن عددا كبيرا من المواطنين عانوا في الأسابيع الماضية من شعور غريب و هو فقدان قدرتهم على الشم و التذوق و التفريق بين أنواع الاطعمة و ادعوا أنها احد اعراض كوررنا ، إلا أن الأبحاث كان لها رأي مختلف . 

ترتبط حاسة الشم بأجزاء من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والعاطفة ، يمكن أن يكون فقدانها أيضًا علامة مبكرة على الخرف والاضطرابات العصبية الأخرى . 

و لكن  البروفيسور فنسنت ديري ،أكد  أن اعراض فقدان الشم و التذوق في العادي تنبئ ببعض الاحتمالات ابرزها الخرف المبكر ، و لكن في ظل  تلك الظروف الخاصة التي نعيشها في هذه الايام علينا الحذر لأنها ايضا قد تكون أعراض لحالات الكورونا . 

حذر الطبيب من الاستهانة بفقدام حاسة الشم و تحويلها لعرض عادي ، كما أضاف أن الامر بسيط و يمكن تداركه ببعض الادوية البسيطة إذا اكتشف مبكرا . 

 
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