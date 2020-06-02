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اقتصاد

استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:18 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء، 2 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم عند مستويات نهاية التعاملات أمس ليسجل 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع مرتفعا بذلك نحو 7 قروش منذ مطلع الأسبوع الجارى.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
سجل سعر اليورو 17.63 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

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وارتفع  سعر الجنيه الإسترليني نحو 50 قرشا منذ بداية الأسبوع الجارى، ليسجل 19.79 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.49 جنيه للشراء بارتفاع 13 قرشا و16.62 جنيه للبيع بارتفاع أكثر من 20 قرش منذ بدء تعاملات الأسبوع الحالى.

وسجلت الكورنة السويدية 1.69 جنيه للشراء و1.70 جنيه للبيع بارتفاع نحو 4 قروش منذ بدء تعاملات الأسبوع الحالى يوم الأحد الماضي.

أسعار العملات الآسيوية اليوم
سجل 100 ين يابانى 14.71 جنيه للشراء و14.84 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش للشراء و5 قروش للبيع منذ بداية الأسبوع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.22 جنيه للشراء و2.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشين خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين.
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