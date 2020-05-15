الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي

سجل الجنيه الإسترليني اليوم تراجعا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.32 % مقارنة مع بيانات الأمس، وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2198 دولار، فيما أنهى الجنيه اليوم مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" على شبه استقرار عند 1.1311 يورو.





كما أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض، وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجع بنسبة 2.75 %، ما يعادل 162.51 نقطة، ليصل عند مستوى 5741.54 نقطة.





اقرأ أيضا:





انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم، بمقدار 3.60 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 0.21% ليستقر عند 1699.85 دولارًا أمريكيًا.





وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة صباح اليوم بمقدار 6.00 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 0.35% ليبلغ 1708.40 دولارًا أمريكيًا.