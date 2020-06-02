استقرار الدولار بمستهل تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل متوسط السعر لدي البنك المركزي المصري، نحو 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.
وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بمصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.77 جنيه للشراء 15.87 جنيه للبيع.
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أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020
أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك البركة نحو 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع.
بينما وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه ببنكي الأهلي ومصر نحو 15.86 جنيه للشراء و 15.96 جنيه للبيع.
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، التعمير و الاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، قناة السويس، كريدي أجريكول" ليسجل 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.