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اقتصاد

أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:00 ص
الدولار
الدولار
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أحمد علام
ننشر اسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 -6-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

بلغ سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى بنك الاسكندرية  15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع 

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

وبلغ الدولار فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس، المصرف المتحد ،الاسكان والتعمير، العربى الافريقى، المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس) 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع .


واستقر سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .

واستقر سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.
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