أسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2020

اسعار صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 -6-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر. ننشرخلال تعاملات اليوم الاثنين 1 -6-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.





البنك المركزى المصرى ليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع . بلغ سعر صرف الدولار فىليسجل 15.82 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع .





وسجل سعر الدولار فى بنك الاسكندرية 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.





كما سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.82جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع





ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .





وبلغ الدولار فى بنوك ( الاهلى الكويتى بيريوس، المصرف المتحد ،الاسكان والتعمير، العربى الافريقى، المصرى الخليجى ، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس) 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع .





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واستقر سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .



