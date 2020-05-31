البنك المركزي يوضح إجراءات تفعيل نقاط البيع الإلكترونية

حدد البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات الخاصة بتفعيل نقاط البيع الإلكترونية المقرر نشرها علي مستوي الجمهورية خلال الـ7 شهور المقبلة بواقع 100 ألف ماكينة بيع.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وينشر "صدي البلد" تفاصيلها؛ أن من بين تلك الخطة، تدريب التاجر علي استخدام نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع QR والعمليات اللا تلامسية ووضع علامات مميزة عند التجار توضح للعملاء قبوله لعمليات الدفع الإلكتروني والصادرة بقرار من البنك المركزي في مارس الماضي حال الاستعانة بالشركات بميسري عمليات الدفع.





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ذكر البنك المركزي المصري أنه في حال عدم قيام البنوك أو ميسري عمليات الدفع بتحمل الشركات أو التجار أي مبالغ إضافية نظير توفير نقاط البيع الإلكترونية المذكورة، مع عدم قيام ميسري عمليات الدفع بتحمل أكثر من برنامج إلكتروني واحد علي ماكينات البيع الإلكتروني بحيث تكون تلك البرامج معتمدة من البنك المشترك في تلك العمليات.

أوضح البنك المركزي أنه ينبغي وضع الخطط التسويقية و المحفظة للتجار علي استخدام قنوات التحصيل الإلكترونية علي أن يتم مراعاة التحصيل الإلكتروني بمبالغ تزيد عن 6آلاف جنيه شهريا لكل نقطة بيع بالمحافظات من الفئة " أ" و 12 ألف جنيه شهريا لكل نقطة بيع من الفئة " ب".

أشار البنك المركزي إلي أن البنك القابل لعمليات البيع ملتزم بعد إضافة هامش ربح يزيد عن 0.3% من إجمالي عملية البيع عن العمولة التبادلية الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية في المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الدفع الوطنية ، بالإضافة لمتوسط العمولة التبادلية والمحددة من الشركات صاحبة علامة القبول الدولية.