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البنك المركزي: بفضل برنامج الإصلاح.. الاقتصاد المصري أصبح صلبا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 12:25 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمود محسن
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن هناك اجتماعا يتم للسياسات النقدية كل ٦ أسابيع ويقوم بعرض عدد من التقارير حول معدلات التضخم.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية اكسترا نيوز أن ما تم عرضه وفي ظل توقعات البنك المركزي في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ ستصل معدلات التضخم نحو ٩%.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي أن الصدمة الاقتصادية نتيجة فيروس كورونا لها تأثير كبير على اقتصاديات العالم ومعدلات النمو.

وأشار جمال نجم إلى أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عكس النظرة المستقبلية للحكومة المصرية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري أصبح صلبا ويتحمل الصدمات.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إن عددا من المؤسسات الدولية أشادت بالاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.
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