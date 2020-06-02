سياحة وآثار.. شاهد جولة افتراضية داخل كنيسة أبو سرجة كأنك داخلها

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة، ولتلك الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس اللذين استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.





وعرض برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات للجولة الافتراضية لكنيسة القديسين، حيث صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي، حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة.





وتعكس الكنيسة الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.





وتم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.