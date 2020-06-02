سياحة وآثار.. شاهد جولة افتراضية داخل كنيسة أبو سرجة كأنك داخلها

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المعروفة باسم كنيسة أبي سرجة، ولتلك الكنيسة مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يرجع اسم الكنيسة لكل من القديسين سرجيوس وباخوس اللذين استشهدا بمنطقة الرصافة بسوريا حسب المعتقد المسيحي.
وعرض برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات للجولة الافتراضية لكنيسة القديسين، حيث صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي، حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة.
وتعكس الكنيسة الروح العمارة القبطية في مصر، فنرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج، بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.
وتم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.