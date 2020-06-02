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محافظات

لتلقي شكاوى المواطنين.. صفحة على فيسبوك لكل حي بمدينة العريش

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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احمد صالح
عقد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الاجتماع التنفيذى الأسبوعى مع رؤساء الأحياء اليوم، الثلاثاء، بحضور رؤساء الأحياء والإدارة الهندسية وقسم الإنارة.

وكشف رئيس المدينة، عن خطة العمل خلال المرحله المقبله وتقسيم العمل داخل كل حى بين الموظفين ووضع تكليفات جديدة أمام كل رئيس حي، وذلك بفتح صفحة على "فيس بوك" تحمل اسم الحي لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين في الحي".

وطالب بسرعة التواصل مع الأجهزة المختصة للعمل على حلها، مع توفير الإمكانيات اللازمة للعمل على حلها، مع الدفع بالموارد والمعدات اللازمة واللجان التي تسهم في إزالة الشكوى.

كما تم مناقشة كل الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للمجلس، وأسند إلى رؤساء الأحياء إزالة أسبابها والعرض على رئيس المجلس حال تعذر حلها.

إلى جانب ذلك، تنفيذ خطة الإنارة العامة وتوزيع كشافات الإنارة لكل حي حسب حصر رؤساء الأحياء للأماكن التي تحتاج إلى ذلك داخل الحي، مع استبدال الأعمدة المتهالكة بالتنسيق مع شركة الكهرباء والإدارة الهندسية بالمجلس، والتأكيد على رفع القمامة يوميا.

وأهاب بالمواطنين اتباع بيان شركة النظافة للعمل على ظهور المدينة بالوجه اللائق بأهلها والعمل على تقليل الإشغالات في الشوارع.

وتم توجيه رؤساء الأحياء بمخاطبة شركة المياه والصرف الصحي بشمال سيناء بشأن الأعطال التي يتم الإبلاغ عنها من المواطنين ومتابعة وصول المياه إلى الأهالي "حسب جدول الشركة" مع إنذار المواطنين في حالة إهدار المياه في الشارع حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

وأكد العميد ماجد، على أن مدينة العريش تستحق أن يتعامل معها الجميع بصفتها مدينة سياحية متميزة، وألا يتسبب أصحاب المصالح والرؤى الشخصية فى أن تتحول إلى عشوائيات يصعب التعامل معها مستقبلا.

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