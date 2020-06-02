لتلقي شكاوى المواطنين.. صفحة على فيسبوك لكل حي بمدينة العريش

إلى جانب ذلك، تنفيذ خطة الإنارة العامة وتوزيع كشافات الإنارة لكل حي حسب حصر رؤساء الأحياء للأماكن التي تحتاج إلى ذلك داخل الحي، مع استبدال الأعمدة المتهالكة بالتنسيق مع شركة الكهرباء والإدارة الهندسية بالمجلس، والتأكيد على رفع القمامة يوميا.







وأهاب بالمواطنين اتباع بيان شركة النظافة للعمل على ظهور المدينة بالوجه اللائق بأهلها والعمل على تقليل الإشغالات في الشوارع.

وأكد العميد ماجد، على أن مدينة العريش تستحق أن يتعامل معها الجميع بصفتها مدينة سياحية متميزة، وألا يتسبب أصحاب المصالح والرؤى الشخصية فى أن تتحول إلى عشوائيات يصعب التعامل معها مستقبلا.



