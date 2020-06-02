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حوادث

مد الحكم على تظلم حسن نافعة ضد قرار منعه من التصرف في أمواله

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:34 م
حسن نافعة
حسن نافعة
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، مد أجل الحكم على التظلم المقدم من الدكتور حسن نافعة على قرار منعه من التصرف في الأموال لجلسة 4 يونيو.


يذكر أنه في جلسة سابقة أعطت المحكمة التصريح للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوما، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس، مع استمرار سريانة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كانت النيابة قررت حبس نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.
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