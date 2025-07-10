علماء روس يطورون تقنية فريدة صديقة للبيئة لإنتاج مواد خام من الفحم

ابتكر علماء روس بالتعاون مع زملائهم من الصين ومنغوليا، تقنية فريدة تتيح معالجة الفحم بشكل شبه كامل وتحويله إلى مواد خام عالية القيمة للصناعات الكيميائية.

طريقة للمعالجة العميقة للفحم

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS»، الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد» نقلاً عن موقع أكاديمية العلوم الروسية، اقترح باحثون من مركز كراسنويارسك العلمي التابع لفرع الأكاديمية بسيبيريا وشركاء دوليون، طريقة للمعالجة العميقة للفحم.

هيدروكربونات عطرية

ويقوم هذا الأسلوب على تحويل الوقود الصلب إلى هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات وراتنجات، وهي مكونات رئيسية لإنتاج ألياف الكربون وفحم الكوك والأقطاب الكهربائية وغيرها من المواد عالية التقنية.

ويتميز المنتج النهائي بأن مستوى مادة بنزوبيرين [أ] المسرطنة فيه أقل بكثير مما هو عليه في قطران الفحم الحجري التقليدي.

وتكمن فكرة هذه الطريقة في إذابة الفحم في سوائل خاصة، مثل قطران الفحم الحجري أو الديزل أو خليط منهما، وعند درجة حرارة تبلغ نحو 380 درجة مئوية، يتفكك الفحم لينتج مُرَكَّزًا من الهيدروكربونات ذات درجة عالية من العطرية. وكلما ارتفع هذا المؤشر، زادت المقاومة الحرارية والثبات الكيميائي للمادة الناتجة، وهي خصائص بالغة الأهمية لصناعة المواد المركبة الحديثة.

من جانبه، قال دكتور العلوم الكيميائية والباحث الرائد في معهد الكيمياء وتقنياتها التابع لفرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية، بيوتر كوزنيتسوف: «تعمل تقنيتنا دون محفزات أو هيدروجين، وفي ظل ظروف معتدلة، وتسمح بمعالجة الفحم بشكل شبه كامل، وهذا يجعلها واعدة كبديل لجزء من المواد الخام النفطية، ولتطوير إنتاج أكثر نظافة للمواد الكربونية».

ووفقًا للعلماء، فإن الميزة الرئيسية لهذه التقنية تكمن في سلامتها البيئية، حيث ينخفض مستوى المواد المسرطنة بفضل ظروف المعالجة المعتدلة وفترة الإذابة الطويلة، في حين لا تتجاوز كمية النفايات 8%.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.