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رياضة

نادي الصيد يتخذ إجراءات إعادة النشاط الرياضي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:24 م
مجلس إدارة نادي الصيد
مجلس إدارة نادي الصيد
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حسام الحارتي
عقد مجلس إدارة نادي الصيد  برئاسة محسن طنطاوي اجتماعًا مع الدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي لمناقشة استعدادات النادي والإجراءات الاحترازية التى سيتم اتخاذها في حالة صدور قرار من الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة بفتح النادى بعد فترة الإغلاق للحفاظ على الأعضاء والعاملين بالنادي.


وستقوم إدارة النادى قريبًا بالإعلان عن تلك الإجراءات والتعليمات التى يجب اتباعها لارتياد النادى والخدمات المقدمة والخدمات التى سيتم إرجائها لحين عودة الأمور إلى الوضع الطبيعى تدريجيًا طبقا للمستجدات الخاصة بمعدل انتشار الفيروس.


وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن أنه سيتم فتح الأندية ومراكز الشباب تدريجيا وعودة النشاط الرياضي بدءا من 15 يونيو الحالي.

وقرر مجلس إدارة نادي الصيد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية خلال الفترة الحالية استعدادا لاستقبال الأعضاء منتصف الشهر الجاري.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم. 
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