أستاذ اقتصاد: الاحتياطي النقدي انخفض 8 مليارات دولار في شهرين بسبب كورونا ..فيديو

أستاذ الاقتصاد،

في مداخلة هاتفية مع

ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن

كان 14 مليار دولار، ومنها ودائع أجنبية في عام 2014، ثم أصبح 45.5 مليار دولار في 2020، ولكنه انخفض بمقدار 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل؛ بسبب

وأضاف