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اقتصاد

أستاذ اقتصاد: الاحتياطي النقدي انخفض 8 مليارات دولار في شهرين بسبب كورونا ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:02 م
برنامج الاصلاح الاقتصادي
برنامج الاصلاح الاقتصادي
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مايكل عياد
قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن الإصلاح الاقتصادي ساعد في تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتنفيذ حملة القضاء على فيروس "سي".

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاحتياطي النقدي كان 14 مليار دولار، ومنها ودائع أجنبية في عام 2014، ثم أصبح 45.5 مليار دولار في 2020، ولكنه انخفض بمقدار 8 مليارات دولار في شهري مارس وأبريل؛ بسبب أزمة فيروس كورونا 

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وأوضح أنه تم تدعيم القطاع العسكري وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية حدودنا ضد التهديدات الخارجية.

وقال إن الوضع الاقتصادي الجيد أسهم في منح معونة العمالة غير المنتظمة وإقامة المشروعات، مؤكدا أنه لا توجد محافظة تخلو من طرق وكباري جديدة ومشروعات كبرى.


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