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منوعات

عائلة تكتشف وجود طائر نادر في حديقتها بالصدفة.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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احمد شريف

 كشفت إحدى العائلات عن سعادتها بعد  اكتشافها لطائر  نادر جدًا من نوع ألبينو أثناء إطعام عش من طيور  وجدته العائلة عبر سياج الحديقة.


وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لمحت ناتاشا كوفيل ، 31 سنة، الطائر النادر ذات العيون المميزة والساقين الحمراء، رعشة طيور، في الحديقة الأمامية من منزلها  في منطقة هورشام سانت فيث ، بمدينة  نورفولك  ببريطانيا، يوم الخميس الماضي.


 كان ناتاشا واطفالها آدم ، 12 سنة ، ومايسي ، 9 أعوام ، يطعمون عائلة من طيور الشحرور التي تعشش في حديقتهم المنزلية، عندما ظهر الطائر الأبيض النادر أمامهم وهم في حالة من الدهشة لندرة ظهوره.


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وأوضحت الصحيفة، أن  خبراء الطيور يقولون أن طائر البلاكدو الأصلي  نادر للغاية ، حيث يحصل الصندوق البريطاني لعلم الطيور  على تقريرين سنويًا  يفيد بظهور هذا الطائر .

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