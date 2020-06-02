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الصحة: كل وفيات كورونا تعاني من أمراض مزمنة.. ومعظمهم فوق 55 سنة.. فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:02 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن كل وفيات فيروس كورونا كانت تعاني من أمراض مزمنة ومعظم الوفيات من كبار السن بداية من 55 سنة .


وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،:" أكثر من 50 % من الوفيات تأتي في حالة متأخرة او تتوفى  قبل الوصول إلى المستشفى".


وناشد خالد مجاهد المواطنين بضرورة  التوجه إلى المستشفى عند زيادة الاعراض وتدهور الحالة .


وأكمل:"  لدينا اماكن متاحة داخل المستشفيات  ولدينا 340 مستشفى بخلاف مستشفيات العزل  والمستشفيات تقدم الخدمة بداية من الاستقبال والفحص وتقديم العلاج والعزل ".


ولفت خالد مجاهد إلى أن الحالات الحرجة  من مصابي فيروس كورونا يتم نقلها إلى مستشفيات العزل".

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