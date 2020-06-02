الصحة: كل وفيات كورونا تعاني من أمراض مزمنة.. ومعظمهم فوق 55 سنة.. فيديو

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،:" أ

كثر من 50 % من الوفيات تأتي في حالة متأخرة او تتوفى قبل الوصول إلى المستشفى".