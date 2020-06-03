اللجنة الخماسية: 20 مليون جنيه لاستكمال مشروع الهدف.. ولدينا تصور بشأن استكمال الدوري.. فيديو

قالت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه تم ترشيحها للعمل في الجبلاية عن طريق وزير الشباب والرياضة وهاني أبور ريدة رئيس الاتحاد المصري السابق.

وقالت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية " أون تايم سبورتس"،:"وزير الشباب والرياضة وأبو ريدة رشحاني لعضوية اللجنة الخماسية وتعرفت على باقي أعضاء اللجنة الخماسية من خلال تعاملي معهم في الاتحاد.

وأشارات سحر عبدالحق إلي توجيه 20 مليون جنيه لاستكمال مشروع الهدف رغم الأزمة المالية الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي .

وتابعت:"كل أعضاء اللجنة والمدير الفني قدموا تصور لعودة النشاط الكروي من جديد خلال الفترة المقبلة".

وأكدت سحر عبد الحق أن اللجنة الخماسية لم تتلقي أي مخاطبات بشأن التجديد لمده عام أخري .