في ظل انتشار كورونا.. أخصائي تغذية يوضح أهداف حملة خليك مسؤول

انتشرت مؤخرا حملة "خليك مسؤول" عبر حسابات الفنانين والأطباء على "تيك توك"، كنوع من التوعية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع انتشار المعلومات المغلوطة والانسياق وراءها وتصديقها.
وتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه على "إنستجرام"، أن حملة "خليك مسؤول" تستهدف نشر أي خبر أو معلومة خاطئة دون مصدر موثوق منه، على الإنترنت في ظل عدوى فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم.
وأوضح القيعي، عدة نقاط، والتي تتضمنها أهداف حملة "خليك مسؤول"، والتي تساهم في عدم الانجرار وراء الشائعات، والمعلومات الخاطئة، ومن أبرز أهداف هذه الحملة، ما يلي:
وأكد معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن حملة "خليك مسؤول" تحارب الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تلقى رواجا كبيرا بين متابعي ومستخدمي مواقع التواصل.
وتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه على "إنستجرام"، أن حملة "خليك مسؤول" تستهدف نشر أي خبر أو معلومة خاطئة دون مصدر موثوق منه، على الإنترنت في ظل عدوى فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم.
وأوضح القيعي، عدة نقاط، والتي تتضمنها أهداف حملة "خليك مسؤول"، والتي تساهم في عدم الانجرار وراء الشائعات، والمعلومات الخاطئة، ومن أبرز أهداف هذه الحملة، ما يلي:
1-خليك مسؤول واتأكد من أي معلومة هتنشرها على النت عشان متأذيش غيرك بدون علم.
2-خليك مسؤول ومتنشرش أي بوست عالنت مالوش مصدر موثوق فيه أو جهة رسمية .
3-خليك مسؤول ومتصدقش أي معلومة وخصوصا في الطب من غير إستشارة دكتور.
4-خليك مسؤول عن توعية أهل بيتك عن مصادر المعلومات الصحيحة فقط.
5-خليك مسؤول واحم نفسك وأهلك وأتبع إجراءات الوقاية والحماية الصحيحة.
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أتشرفت إني أدعم حملة خليك مسؤول خصوصا في أي خبر أو معلومة بتشيرها على النت في ظل الوباء إللي في العالم 1-خليك مسؤول واتأكد من أي معلومة هتنشرها على النت عشان متأذيش غيرك بدون علم. 2-خليك مسؤول ومتنشرش أي بوست عالنت مالوش مصدر موثوق فيه أو جهة رسمية . 3-خليك مسؤول ومتصدقش أي معلومة وخصوصا في الطب من غير إستشارة دكتور. 4-خليك مسؤول عن توعية أهل بيتك عن مصادر المعلومات الصحيحة فقط. 5-خليك مسؤول و أحمي نفسك وأهلك وأتبع إجراءات الوقاية والحماية الصحيحة. #خليك_مسؤول #tiktokarab #tiktokarabofficial