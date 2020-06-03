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مرأة

في ظل انتشار كورونا.. أخصائي تغذية يوضح أهداف حملة خليك مسؤول

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:10 ص
حملة خليك مسؤول
حملة خليك مسؤول
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آية التيجي
انتشرت مؤخرا حملة "خليك مسؤول" عبر حسابات الفنانين والأطباء على "تيك توك"، كنوع من التوعية لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمنع انتشار المعلومات المغلوطة والانسياق وراءها وتصديقها.

وأكد معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية واللياقة البدنية، أن حملة "خليك مسؤول" تحارب الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تلقى رواجا كبيرا بين متابعي ومستخدمي مواقع التواصل.

وتابع القيعي، في منشور له عبر حسابه على "إنستجرام"، أن حملة "خليك مسؤول" تستهدف نشر أي خبر أو معلومة خاطئة دون مصدر موثوق منه، على الإنترنت في ظل عدوى فيروس كورونا المستجد في جميع انحاء العالم.

وأوضح القيعي، عدة نقاط، والتي تتضمنها أهداف حملة "خليك مسؤول"، والتي تساهم في عدم الانجرار وراء الشائعات، والمعلومات الخاطئة، ومن أبرز أهداف هذه الحملة، ما يلي:

1-خليك مسؤول واتأكد من أي معلومة هتنشرها على النت عشان متأذيش غيرك بدون علم.

2-خليك مسؤول ومتنشرش أي بوست عالنت مالوش مصدر موثوق فيه أو جهة رسمية .

3-خليك مسؤول ومتصدقش أي معلومة وخصوصا في الطب من غير إستشارة دكتور.

4-خليك مسؤول عن توعية أهل بيتك عن مصادر المعلومات الصحيحة فقط.

5-خليك مسؤول واحم نفسك وأهلك وأتبع إجراءات الوقاية والحماية الصحيحة.

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أتشرفت إني أدعم حملة خليك مسؤول خصوصا في أي خبر أو معلومة بتشيرها على النت في ظل الوباء إللي في العالم 1-خليك مسؤول واتأكد من أي معلومة هتنشرها على النت عشان متأذيش غيرك بدون علم. 2-خليك مسؤول ومتنشرش أي بوست عالنت مالوش مصدر موثوق فيه أو جهة رسمية . 3-خليك مسؤول ومتصدقش أي معلومة وخصوصا في الطب من غير إستشارة دكتور. 4-خليك مسؤول عن توعية أهل بيتك عن مصادر المعلومات الصحيحة فقط. 5-خليك مسؤول و أحمي نفسك وأهلك وأتبع إجراءات الوقاية والحماية الصحيحة. ‎#خليك_مسؤول #tiktokarab #tiktokarabofficial

A post shared by Moataz ElKeiy | معتز القيعي (@moataz.elkeiy) on

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