في ظل انتشار كورونا.. أخصائي تغذية يوضح أهداف حملة خليك مسؤول

أتشرفت إني أدعم حملة خليك مسؤول خصوصا في أي خبر أو معلومة بتشيرها على النت في ظل الوباء إللي في العالم 1-خليك مسؤول واتأكد من أي معلومة هتنشرها على النت عشان متأذيش غيرك بدون علم. 2-خليك مسؤول ومتنشرش أي بوست عالنت مالوش مصدر موثوق فيه أو جهة رسمية . 3-خليك مسؤول ومتصدقش أي معلومة وخصوصا في الطب من غير إستشارة دكتور. 4-خليك مسؤول عن توعية أهل بيتك عن مصادر المعلومات الصحيحة فقط. 5-خليك مسؤول و أحمي نفسك وأهلك وأتبع إجراءات الوقاية والحماية الصحيحة. ‎#خليك_مسؤول #tiktokarab #tiktokarabofficial