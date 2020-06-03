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منوعات

وقفوا لحماية المتاجر.. شاهد الشرطة الأمريكية تلقي القبض على السود السلميين.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:11 ص
تظاهرات أمريكا
تظاهرات أمريكا
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عزة عاطف
كشفت لقطات مصورة قيام مجموعة من ضباط الشرطة الأمريكية بتقييد يدي 3 من السود الأفارقة الذين وقفوا لحماية أحد متاجر المشروبات الكحولية ومتجر مجوهرات من اللصوص. 

فبدلًا من القبض على اللصوص قام رجال الشرطة الأمريكيين بتقييد رجلين وامرأة تدخلوا لمحاولة مساعدة صاحب أحد المتاجر المجاورة من السرقة في فان نويس بكاليفورنيا.

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يمكن سماع واحدة من المتظاهرين السلميين وهي تحاول إخبار الضباط بأنهم استهدفوا الأشخاص الخطأ، مشيرة إليهم: "هؤلاء أصحاب المحلات المجاورة يحاولون حماية المتجر من اللصوص هناك.. إنكم بهذا تضيعون اللصوص من أيديكم".

واصلت المرأة مناشدة ضابط الشرطة لإطلاق سراح صاحب المتجر والسود الطيبين، حيث دفعها ضابط شرطة للحصول على وصف لعملية السرقة الحقيقية. 

فأكدت أن مجموعة من 6 إلى 8 رجال فروا من مكان الحادث في سيارة رمادية تلاحقها الشرطة، مما اضطر الضباط لإطلاق سراح السود الجيدين المقيدين بشكل خاطئ في وقت لاحق. 

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