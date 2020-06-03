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ثقافة

"جزويت الإسكندرية" ينظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة عبر فيسبوك

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:45 ص
مركز جزويت الثقافي
مركز جزويت الثقافي بالإسكندرية
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أ ش أ
نظم مركز جزويت الثقافي بالإسكندرية ، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وذلك من خلال البث المباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان " ندسة السلام ..توظيف التكنولوجيا لدعم جهود بناء السلام"، تناول دور هندسة السلام في استخدام المهارات الهندسية والأدوات التكنولوجية للتفكير وتصميم وتنفيذ حلول إبداعية لمواجهة التحديات المتعلقة ببناء علاقات تتمتع بالثقة والتعاون المتبادل، وتوفير دعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمع المدني.

وشملت الفعاليات لقاء لمركز الدراسات السينمائية بالجزويت حول صناعة السينما والأدب والمهارات التقنية والتنمية البشرية، بهدف خلق مساحة تعليمية للجيل القادم من صانعي الأفلام وهواة السينما، ولقاء آخر بعنوان" الرقص المعاصر".

يشار إلى أن مركز الجزويت هو مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام ١٩٥٣ داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية بشرق الإسكندرية، ويعتبر المركز منصة لمختلف المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والأدبية ، من خلال تقديمه مجموعة متنوعة من الفعاليات والبرامج الثقافية ، بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
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