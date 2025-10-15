تستغرق 15 دقيقة.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين وتنظيف الأظافر

أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، أستاذ المناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، أن غسل الأيدي يُعد من أهم وسائل الوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن الالتزام بغسل اليدين بالصابون العادي فقط كفيل بقتل أغلب الميكروبات، حتى الخطيرة منها مثل فيروس نقص المناعة الإيدز، طالما لم يدخل الجسم.

وقالت عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن الصابونة العادية كافية تمامًا لتنظيف الأيدي دون الحاجة إلى مطهرات باهظة الثمن، موضحة أن قوة الصابون في إزالة الميكروبات تكمن في الرغوة وتكرار الدعك الجيد.

وشددت على ضرورة غسل اليدين بطريقة صحيحة، مؤكدة أن العملية الكاملة قد تستغرق حتى 15 دقيقة لضمان النظافة التامة، موضحة أن الطريقة المثلى تشمل غسل الكفين، وتدليك ما بين الأصابع، وتنظيف الأظافر جيدًا باستخدام اليد الأخرى أو بفرشاة ناعمة، حتى يتم التأكد من إزالة جميع الأوساخ والجراثيم.

