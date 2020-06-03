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محافظات

سحب تراخيص ٢٤ سائقا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:08 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وفقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام جميع سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى والركاب بإرتداء الكمامة الواقية حفاظا على الصحة العامة والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، كثفت إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب جهودها على مستوى المحافظة لمتابعة تنفيذ تلك التعليمات وذلك من خلال نشر كمائن مرورية بجميع المواقف والمناطق كافة.

وأشارت الى ان الحملات التى تمت أسفرت  عن ضبط ٢٤ سائق مخالف لذلك القرار حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وسحب رخص السيارات.

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أوضحت المحافظ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين والسائقين تجنبا لاصابة بفيروس كورونا المستجد وللوقاية منه يجب اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الازمة.

واضافت انه بالنسبة الى  مركبة التوكتوك  سيتم مصادرة  التوكتوك في حالة مخالفة قائدها تلك التعليمات..
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