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فن

بعد تدهور حالتها الصحية.. ايتن عامر لـ رجاء الجداوي: أعصابنا بايظة وقلقانين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:34 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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محمد بدران

نشرت الفنانة ايتن عامر صورة للفنانة رجاء الجداوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلقت ايتن عامر على الصورة قائلة "ربنا يشفيكى و يعافيكى و ترجعى لنا بالف سلامة يا رب ادعولها و النبي 🙏🏼
كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا و بنبقى هنموت من الخوف ليكون"

وتابعت "بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد ايه يعنى لو انت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى دة ؟؟؟ كدة يعنى انت جامد و جبت التايهه !!!!! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لان بجد دة احساس بشع ، كلنا اعصابنا بايظة و تعبانين و قلقانين على حبايبنا و اهلنا و ولادنا متجيش انت تزودها بخبر ملوش لزمة"

كانت الفنانة رجاء الجداوي، شعرت بضيق في التنفس وألم في الصدر وصداع في الرأس ودوخة، فجر الثلاثاء، وتم تحويلها إلى غرفة العناية المركزة، بعد أن عانت من نقص في نسبة الأكسجين في الدم، ترواح نسبته بين 87 إلى 89، ووضعت "ماسك فنتوري" للأكسجين، ومساء السبت وضعت على جهاز تنفس صناعي "سباب" غير تدخلي.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي تحليلها الأول يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت التحاليل إيجابية إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.

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ربنا يشفيكى و يعافيكى و ترجعى لنا بالف سلامة يا رب ادعولها و النبي 🙏🏼 كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا و بنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد ايه يعنى لو انت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى دة ؟؟؟ كدة يعنى انت جامد و جبت التايهه !!!!! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لان بجد دة احساس بشع ، كلما اعصابنا بايظة و تعبانين و قلقانين على حبايبنا و اهلنا و ولادنا متجيش انت تزودها بخبر ملوش لزمة

A post shared by Ayten Amer (@aytenamer) on

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