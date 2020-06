بعد تدهور حالتها الصحية.. ايتن عامر لـ رجاء الجداوي: أعصابنا بايظة وقلقانين

View this post on Instagram

ربنا يشفيكى و يعافيكى و ترجعى لنا بالف سلامة يا رب ادعولها و النبي 🙏🏼 كل مرة بينتشر خبر غلط قلبنا بيوجعنا و بنبقى هنموت من الخوف ليكون بجد بلاش تنشروا خبر دون التأكد، هتستفيد ايه يعنى لو انت اللى سبقت غيرك بنشر خبر مفجع زى دة ؟؟؟ كدة يعنى انت جامد و جبت التايهه !!!!! ربنا يهديكوا مش هقول ربنا يعمل فيكوا اللى بتعملوه فينا لان بجد دة احساس بشع ، كلما اعصابنا بايظة و تعبانين و قلقانين على حبايبنا و اهلنا و ولادنا متجيش انت تزودها بخبر ملوش لزمة