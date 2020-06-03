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فن

بعد تدهور حالتها الصحية.. رضوى الشربيني تطالب متابعيها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:23 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

طالبت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها عبر تويتر بالدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية داخل مستشفى ابو خليفة للعزل الصحي أثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت رضوى الشربيني صورة للفنانة رجاء الجداوي وعلقت عليها قائلة " ادعو لها".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "‏‎يارب تقوم بسلامه يارب" و"‏‎‎اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما" و "‏‎ربنا ينجيها ياارب آمين".

وكشف الدكتور سعيد السقعان، مدير الشئون الصحية بالإسماعيلية، تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بعد دخولها العناية المركزة بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وقال سعيد السقعان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن الفنانة تبث روح جيدة جدا داخل مستشفى العزل".


وضع رجاء الجداوي على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالتها الصحية بـ مستشفى أبو خليفة للعزل.. تفاصيل


وأضاف سعيد السقعان "تعرضت "الجداوي" لبعض المضاعفات، ومنها ارتفاع درجة الحرارة، فاضطررنا نقلها إلى العناية المركزة، وتم وضعها على جهاز تنفسي لا تداخلي، وهي المرحلة قبل تركيب جهاز التنفس الصناعي الكامل

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