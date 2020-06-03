بلا هوية لمدة 25 عاما.. السيسي يوافق على منح الجنسية لمواطن من أبناء مدينة دهب

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منح الجنسية المصرية لمواطن مصري من ابناء مدينة دهب يدعي هليل نصر سالم وأسرته، وقال أن المواطن يعيش بلا هوية وكامل اسرته منذ أكثر من 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق و الشهادات.





وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التى تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجى الذى تعيش فيه مصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها المحافظ صباح اليوم بمدينة رأس سدر يرافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ, واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، وعلى حمادة رئيس المدينة، وقام بتفقد وحدة مرور رأس سدر للتأكد من جاهزيتها للتشغيل ، موضحا أنه دعى مدير الإدارة العامة للمرور لافتتاح الوحدة نهاية الشهر الجاري.





وافتتح المحافظ ملعب كرة خماسي بتكلفة 500 ألف جنيه وأهدى مركز الشباب 25 طقم كرة قدم شاملة التيشرت والشورت والحذاء و3 كرة قدم ودعي المحافظ الشباب والفتيتات لممارسة الرياضة مع الحفاظ على التباعد الإجتماعي، و ناشدهم بالمحافظة على الملعب الذي يجري إنشاؤه بالجهود الذاتية.





وقال أن المحافظة نفذت 29 ملعب كرة خماسي داخل المدن و التجمعات البدوية|، جري افتتاح 23 ملعب وباقي 6 سجري افتتاحهم هذا العام بهدف توصيل الرياضة لكل المواطنين فى عمق الصحراء وتنمية مهارات أهالى المحافظة.





وطالب فودة خلال تفقده الجدارية وحديقة الطفل العمال بارتداء الكمامات والمحافظة على الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتفقد المحافظ جامعة الملك سلمان فرع رأس سدر وقال أنه جري الإنتهاء من كل الأعمال الإنشائية ولم يبق سوي أعمال اللاند سكيب، موضحا أن جامعة الملك سللمان فرع رأس سدر مقامة على مساحة 200 فدان وتضم كليتي الزراعة والعلوم الإدارية.





من جانيه قال علي حمادة رئيس مدينة رأس أن أبرز المشروعات التي جري تفقدها مبني إدارة وحدة مرور رأس سدر بتكلفة ٧ مليون جنيه والمقام علي مساحة ٨٠٠٠ متر مربع .





أضاف أن تم افتتاح حديقة الطفل وجدارية وهي أحدي المشروعات المدرجة في خطة تجميل المدينة بتكلفة ٥ مليون جنيه، بالإضافة إلي افتتاح ملعب كرة خماسي في منطقة ابورزق بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه.





وقال إن طريق جامعة الملك سلمان جرى الانتهاء منه بطول ٧ كيلو مترات وسيتم افتتاحه غدا، مشيرا إلى أن الطريق يأتي ضمن خطة الطرق بالمدينة والبالغ تكلفتها ١٧ مليون جنيه.





علي جانب آخر قال اللواء مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء وحدة مرور رأس سدر تقم للمواطنين خدمات عدة وتوفر لهم الوقت والجهد فأصبح المواطن يستطيع استخراج الرخصة بالمدينة بدلا من الذهاب الي مدينة ابورديس، موضحا أن حدة المرور تضم اقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة والمصيف، الي جانب وحدة طرق علي الطرق الخارجيةوالداخلية

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