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برلمان

الأخضر يواصل الارتفاع.. برلمانى: الجنيه سيستعيد قيمته أمام الدولار مع تراجع تداعيات كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:19 م
الدولار
الدولار
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عبد الرحمن سرحان
علق النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مواصلة سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الأمر يرجع إلى التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

وقال  عصام الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية لا يزال تأثيرها مستمرا على مصر، ما جعل قيمة الجنيه تتراجع أمام الدولار، بعد أن انخفض معدل الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة، حيث تراجع إلى حوالي 37 مليار دولار بعد أن سجل 45 مليار دولار تقريبا في نهاية فبراير الماضي.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن وقف حركة التجارة عالميا ووقف موارد دخل العديد من القطاعات كان له تأثيره السلبي، على رأسه قطاع السياحة الذي كان يدر دخلا وصل إلى 12 مليار جنيه سنويا.



وتابع عصام الفقي أن التحويلات الخارجية كان تمثل دفعة للاقتصاد إلى حد كبير وزيادة في معدل الاحتياطي النقدي، وتراجعت بشكل كبير، مما أثر على استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وعن موعد استعادة الجنيه قيمته مرة أخرى أمام الدولار، قال عضو مجلس النواب، إنه عودة الحركة الاقتصادية مرة أخرى، في ظل إقدام الحكومة على التعايش مع فيروس كورونا، سترفع قيمة الجنيه مرة أخرى .

وواصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، لتسجل 01ر16 جنيه للشراء و11ر16 جنيه للبيع.
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