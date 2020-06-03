18 نصيحة من عبلة الكحلاوي عن كيفية التعامل مع كبار السن

نشرت الداعية، الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، عددا من النصائح التي يفضل اتباعها في التعامل مع كبار السن، مؤكدة ان لديهم فراغا يحتاج عقلاء الرحمة أن يملأوه.





وفيما يلي، 18 نصيحة قدمتها "الكحلاوي" عبر صفحتها على "فيسبوك"، للأخذ بها حال التعامل مع كبار السن:





1- كبار السن : فقدوا الكثير من حيوية الشباب ، وعافية الجسد ، ورونق الشكل ، ومجد المنصب ، وضجيج الحياة ، وصخب الدنيا .





2- كبار السن : فقدوا والديهم وفقدوا كثيرًا من رفقائهم ، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان .





3- كبار السن : لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل ، فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى .





4- كبار السن : قد يرقدون ولا ينامون ، وقد يأكلون ولا يهضمون ، وقد يضحكون ، ولا يفرحون ، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم .





5- كبار السن : يؤلمهم بُعدُك عنهم ، وانصرافُك من جوارهم ، واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم.





6- كبار السن : يحتاجون من يستمع لحديثهم ، ويأنس لكلامهم ، ويبدو سعيدًا بوجودهم .





7- كبار السن : أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم .





8- كبار السن : حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير.





9- كبار السن : يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ، وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم ، ويدٍ حانية تمتد لأفواههم ، وعقلًا لا يضيق برؤاهم .





10- كبار السن : يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولّى ويزداد بعدًا وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا.





11- كبار السن : لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه .





12- كبار السن : غادر بهم القطار محطة اللذة ، وصاروا في صالة انتظار الرحيل.





13- كبار السن : قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول، فاغتنم قبل نفاد الرصيد .





14- كبار السن : هم الجد والجدة والأب ، والأم ، والجد ، والعمة والخالة ، والعم والخال وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم .





15- اجعلهم يعيشون أيامًا سعيدة ، ولياليَ مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين .





16- هم كبار السن الآن ، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ ... فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع .





17- كن العِوضَ عما فقدوا ، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى .





18- سلامٌ على كبارِ السن، وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن.



