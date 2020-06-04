AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

إدارة الوافدين توضح مميزات الدراسة في مصر للطلاب في الخارج

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
Advertisements

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  أن الإدارة في إطار مبادرة لمصر تقدم للطلاب في الخارج جميع الخطوات اللازمة للدراسة في مصر من خلال تسهيل التقديم الالكترونيًا ومعرفة الاوراق المطلوبه، كما تساعد الإدارة في اختيار مجال الدراسة المناسب وافضل الجامعات، كما ستوفر لهم السكن والاقامه مع بعض المنح والبرامج لدراسة مجالات متخصصة.

اقرأ أيضًا:

بينما أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تواصلا كاملا بين وزارة التعليم العالي والمستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب التزامهم بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.

وأشارت "رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، إلى أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.

وكانت قد أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول طلبات الطلاب من خارج مصر الراغبين في الدراسة في مصر عبر الموقع الرسمي للإدارة، في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

وكان ذلك عبر منشور بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "التقديم لسه مفتوح أونلاين على موقع الوافدين لسنة 2020-2021 لجميع الطلاب حول العالم".

ويمكن التقديم عبر هذا الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إدارة الوافدين بالتعليم العالي تستعرض كيفية التقديم للدراسة في مصر.. فيديو

ادارة الوافدين بالتعليم العالي تطلق قناة يوتيوب جديدة لحملة أدرس في مصر

لراغبي الدراسة في مصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي توضح كيفية التسجيل

تعرف على طريقة التقدم للدراسة بالجامعات المصرية.. معك خطوة بخطوة

إقامة على أعلى مستوى.. ادرس في مصر تستعرض المدن الجامعية للوافدين

إقامة على أعلى مستوى.. ادرس في مصر تستعرض المدن الجامعية للوافدين

ترشيحاتنا

يشكل خطرا على الدول العربية كلها.. تلاسن بين أعضاء البرلمان في جلسة محاسبة الغنوشي.. فيديو

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

كلب مجنون.. أول تعليق من ترامب على مطالب وزير دفاعه السابق بعزله

قبل دخول الصيف.. إدارة مكافحة العدوى: المروحة والتكييف يساعدان على نقل فيروس كورونا ..فيديو

AdvertisementS

28 ألف حالة .. الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابة بكورونا

بعد انفصالها عن زوجها وعودتها للقاهرة.. إصابة رحمة وأسرتها بفيروس كورونا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

في أول ظهور لها.. الزوجة الثالثة لـ حسن حسنى تكشف تفاصيل خاصة عن الراحل

عداد كورونا في مصر.. 28615 إصابة و7350 "تعافي" و1088 وفاة

العزل في منازلهم.. مطار القاهرة يطبق قرار إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

يزيد من كورونا.. منظمة الصحة العالمية تحذر من هذا الدواء

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

معلومات الصين الخاطئة سبب جائحة كورونا.. الفيروس ينتقل بالتنفس

حقيقة لعن الملائكة لمن أخّر الغسل من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب

ينتظر عرضا مذهلا.. شوبير: حسام عاشور في حالة صدمة عنيفة عقب قرار الأهلي.. فيديو

بالكاميرات السريعة.. دراسة تكشف انتشار فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار في الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة أنابيلا هلال فى عيد ميلادها

بالملايات.. أشخاص يصنعون سينمات داخل المنازل خلال الحظر.. صور