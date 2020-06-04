إدارة الوافدين توضح مميزات الدراسة في مصر للطلاب في الخارج

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة في إطار مبادرة لمصر تقدم للطلاب في الخارج جميع الخطوات اللازمة للدراسة في مصر من خلال تسهيل التقديم الالكترونيًا ومعرفة الاوراق المطلوبه، كما تساعد الإدارة في اختيار مجال الدراسة المناسب وافضل الجامعات، كما ستوفر لهم السكن والاقامه مع بعض المنح والبرامج لدراسة مجالات متخصصة.
وأشارت "رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، إلى أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.
وكان ذلك عبر منشور بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "التقديم لسه مفتوح أونلاين على موقع الوافدين لسنة 2020-2021 لجميع الطلاب حول العالم".