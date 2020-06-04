إدارة الوافدين توضح مميزات الدراسة في مصر للطلاب في الخارج

قالت الدكتورة رشا كمال مدير إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة في إطار مبادرة لمصر تقدم للطلاب في الخارج جميع الخطوات اللازمة للدراسة في مصر من خلال تسهيل التقديم الالكترونيًا ومعرفة الاوراق المطلوبه، كما تساعد الإدارة في اختيار مجال الدراسة المناسب وافضل الجامعات، كما ستوفر لهم السكن والاقامه مع بعض المنح والبرامج لدراسة مجالات متخصصة. اقرأ أيضًا: لتوطين التكنولوجيا.. أكاديمية البحث العلمى تعلن عن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع جنوب افريقيا لطلاب الفرق النهائية بـ تجارة أسيوط.. شاهد جميع المحاضرات

بينما أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تواصلا كاملا بين وزارة التعليم العالي والمستشارين الثقافيين للمكاتب الثقافية الخاصة بالسفارات ليطمئنوا على حالة الطلاب التزامهم بمتابعة التعليم عن بعد وأداء أساتذة الجامعات وإزالة العقبات أمام جميع الوافدين.

وأشارت "رشا" في تصريح لموقع صدى البلد، إلى أن وزارة التعليم العالي تتابع مع المستشارين وضع الطلاب الوافدين وخاصة بعد تعليق رحلات الطيران خاصة، حيث كان من بينهم من يريد السفر والعودة إلى أسرهم واوطانهم، مؤكدة أنه يتم احتضان الطلاب وتوفير لهم كل أوجه الرعاية في المدينة الجامعية.

وكانت قد أعلنت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول طلبات الطلاب من خارج مصر الراغبين في الدراسة في مصر عبر الموقع الرسمي للإدارة، في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

وكان ذلك عبر منشور بالصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي "التقديم لسه مفتوح أونلاين على موقع الوافدين لسنة 2020-2021 لجميع الطلاب حول العالم".

ويمكن التقديم عبر هذا الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw