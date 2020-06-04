مركز التنبؤ بالري يتوقع أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد

بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على محافظات مصر في الفترة من 3 يونيو وحتى 4 يونيو 2020 إلى:-

اليوم 3 يونيو:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية من الصحراء الغربية.

يوم 4 يونيو:

احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.





ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.



