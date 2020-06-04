AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مركز التنبؤ بالري يتوقع أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:14 ص
الأمطار
الأمطار
Advertisements
أمل مجدى
تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على محافظات مصر في الفترة من 3 يونيو وحتى 4 يونيو 2020 إلى:-

اليوم 3 يونيو:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على المناطق الداخلية من الصحراء الغربية.

يوم 4 يونيو:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

إقرأ أيضًا:

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الخميس، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر توقعات الأمطار فى ٣ أيام

مركز التنبؤ بـ "الري" يحذر من سقوط أمطار على السواحل الشمالية

مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار على الوادى الجديد والبحر الأحمر

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

بعد صالح جمعة .. ثنائي جديد بالاهلي خارج حسابات فايلر ..فيديو

هل الصمت من أسباب استجابة الدعاء؟.. المفتي السابق يصحح اعتقادا خاطئا

يرفع الأنيميا ويقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

بعد تواصل الزمالك معه.. محمد شبانة: الأهلي يغري وليد أزارو لتمديد عقده

بعد إصابة دينا حويدق بـ كورونا.. سلبية نتيجة تحليل أحمد السقا وزوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور