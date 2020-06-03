سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل

أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل.





الأربعاء:





تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15.





الخميس:



تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 5 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3إلى 15مللي.



الجمعة:





تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3إلى 35مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللي.

