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أخبار البلد

سقوط أمطار غزيرة على منابع النيل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن مركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والرى حالة الأمطار على منابع نهر النيل.


الأربعاء:


تشهد الهضبة الإثيوبية، أمطارًا خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3 إلى 25مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15.


الخميس:

تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 5 إلى 30 مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 20 مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3إلى 15مللي.

الجمعة:


تشهد الهضبة الإثيوبية خفيفة إلى غزيرة تترواح بين 3إلى 35مللمي، بينما يتوقع هطول الأمطار على منطقة المستنقعات بأمطار خفيفة إلى غزيرة بين 3 إلى 25مللمي، والبحيرات الاستوائية بأمطار خفيفة إلى متوسطة بين 3 إلى 15مللي.
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