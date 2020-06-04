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رياضة

الاستثمار الملاذ الآمن للحفاظ على النادي.. فرج عامر: مصروفات سموحة الشهرية ثلاثين مليون جنيه

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:01 ص
فرج عامر، رئيس نادى
فرج عامر، رئيس نادى سموحة
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حسام الحارتي
أكد المهندس محمد فرج عامر أن الاستثمارات هى الطريق الوحيد للحفاظ علي استقرار نادى سموحه، خصوصا عقب قرار عدم قبول عضويات جديدة.

وأشار فرج عامر إلى أن إجمالى إيرادات تجديد العضوية المتوقع لهذا العام حوالى أربعين ملايين جنيه، فى حين أن مصروفات النادى الشهرية تتخطى التلاثين مليون جنيه شهريا.

وتابع فرج عامر:" الإيرادات تنفق على رواتب الموظفين والمدربين والإداريين والأنشطة الرياضية والضرائب بأنواعها، كسب العمل والأرباح التجارية والقيمة المضافة وغيرها، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغيرها".


وألمح إلى أن جميع أندية مصر تعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، وأن سموحه سيظل يسعي لزيادة موارده بطرق غير تقليدية، ناتجه عن افكار استثمارية رائدة علي مستوي العالم.

وأتم:"هناك مشروعات عملاقة سيتم تنفيذها فى فرعى النادى بسموحة وبرج العرب وأن هذه المشروعات ستخلق موارد مالية ضخمة تضاف لخرينة سموحه وتنعش اقتصادياته.
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