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رياضة

تعيين صلاح الناهي رئيساً لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين في سموحة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:00 م
فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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حسام الحارتي
قرّر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، تعيين  صلاح الناهي رئيسا لقطاع الكرة ، وإسناد رئاسة قطاع الناشئين لمحمود صبحي .
رئيس نادي سموحة قرر أيضا، تولي "رماح أبو زيد" رئاسة قطاع البراعم بالنادي، كخطوة إدارية جيدة؛ من أجل مواكبة التطوير خلال الفترة الحالية .

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من جهة أخرى دخل مسئولو نادي سموحة في مفاوضات مع إسلام محارب لاعب الجونة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويرغب حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة في التعاقد مع إسلام محارب لتدعيم صفوف الفريق خصوصا منطقة وسط الملعب التي يعاني منها لاعبي سموحة .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.
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