تعيين صلاح الناهي رئيساً لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين في سموحة

برئاسة المهندس فرج عامر ، تعيين صلاح الناهي رئيسا لقطاع الكرة ، وإسناد رئاسة قطاع الناشئين لمحمود صبحي .

رئيس نادي سموحة قرر أيضا، تولي "رماح أبو زيد" رئاسة قطاع البراعم بالنادي، كخطوة إدارية جيدة؛ من أجل مواكبة التطوير خلال الفترة الحالية .





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