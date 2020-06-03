تعيين صلاح الناهي رئيساً لقطاع الكرة ومحمود صبحي للناشئين في سموحة

قرّر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر ، تعيين صلاح الناهي رئيسا لقطاع الكرة ، وإسناد رئاسة قطاع الناشئين لمحمود صبحي .
رئيس نادي سموحة قرر أيضا، تولي "رماح أبو زيد" رئاسة قطاع البراعم بالنادي، كخطوة إدارية جيدة؛ من أجل مواكبة التطوير خلال الفترة الحالية .
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من جهة أخرى دخل مسئولو نادي سموحة في مفاوضات مع إسلام محارب لاعب الجونة من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
ويرغب حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة في التعاقد مع إسلام محارب لتدعيم صفوف الفريق خصوصا منطقة وسط الملعب التي يعاني منها لاعبي سموحة .
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية.