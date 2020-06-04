محمد حلمي: أرفض انضمام عاشور لـ الزمالك والأفضل اعتزاله ..فيديو

كشف محمد حلمي، المدير الفني الأسبق لـ فريق الزمالك عن رأيه في إمكانية انضمام حسام عاشور نجم وقائد الأهلي لـ الفريق عقب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتوجيه الشكر له.





وأكد محمد حلمي في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 1"، أن حسام عاشور قدم الكثير للنادي الأهلي وحقق عددا كبيرا من البطولات والانجازات التي لا يمكن نسيانها.









وأضاف أنه في حال كونه مدرب الزمالك الحالي فكان سيرفض تماما ضم حسام عاشور، مشيرا إلى أنه لاعب مميز ولكنه لن يقدم شيئا لفريق الزمالك.





وتابع أن الأفضل بالنسبة إلى عاشور إعلان اعتزاله حاليا أو الاحتراف في أحد الأندية الخليجية.