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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 30 حالة وفاة و394 إصابة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 8581. 

وقال المركز إن ألمانيا سجلت 394 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 182764.

ومساء الأربعاء، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ن حكومتها أقرت خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 130 مليار يورو سيتم إنفاقها خلال العامين 2020 و2021 لدعم أكبر اقتصاد في الاتّحاد الأوروبي في مواجهة التداعيات الكارثية التي تسبّبت بها جائحة كورونا. 

وتنصّ الخطة على مروحة واسعة من التدابير، تشمل خصوصًا خفضًا مؤقتًا للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفيدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.

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