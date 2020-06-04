مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا.. وترامب يتراجع عن قرار نشر الجيش الأمريكي بعد مقتل فلويد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكويت.. ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 30 ألفا

السعودية.. ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 68159 شخصا

مصر تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج

الإمارات ترفع نسبة موظفي المؤسسات الاتحادية في مقار العمل

نائبة تونسية للغنوشي: قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا

المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية: توجيه القتل العمد لقاتل فلويد لا يزال محتملًا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.









وقالت "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة.





وأضافت أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرةً إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وذكرت "الوطن" أن سلطات مطار القاهرة الدولي، أعلنت إلغاء الحجر الصحي للمصرين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد.





وأفادت، بأنه تم اخضاع العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أى أعراض او اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا وعليه تم السماح له بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الكويتية سجلت 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 وفيات، وبذلك العدد الكلي للإصابات بالفيروس ارتفع إلى 29359 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 230 وفاة، فيما زاد العدد الكلي لحالات التعافي إلى 15750، بعد تسجيل شفاء 1469 شخصا جديدا من المرض​​​.





وقالت "القبس" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل عن تعافي 2369 شخصا من فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 68159 شخصا، كما تم تسجيل 2171 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 91182 حالة.





وأشارت "الجريدة" إلى أن حكومة الإمارات أعلنت رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات و الهيئات و المؤسسات الاتحادية إلى 50 في المئة من المجموع الإجمالي للموظفين، حيث يسري القرار اعتبارا من يوم الأحد 7 يونيو، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت حكومة الإمارات في قرار لها أن ذلك يأتي بعد عودة 30 في المئة من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية، الأسبوع الماضي، بنجاح وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.





وركزت "الراي" على الهجوم الشديد الذي شنته رئيسة الحزب الدستوري الحر والنائبة في البرلمان التونسي، عبير موسي، على رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حيث قالت "قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا. النهضة أكبر خطر على تونس"،





ووجهت عبير موسى هجومها للغنوشي قائلة: "لا يشرفنا أن تكون على رأس البرلمان،. أنتم تنتمون لتنظيم الإخوان الذي بث الفتنة في تونس وأعاد سياسات الاغتيالات".





دوليًا، قالت "الجريدة" إن المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية أعلن أن توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للشرطي المتهم بقتل جورج فلويد لا تزال ممكنة.





ونقلت "الوطن" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن وزير الدفاع مارك إسبر لا يزال في منصبه، الأربعاء، بعدما أثيرت تكهنات بأن الرئيس دونالد ترامب يريد إبعاده بسبب تصريحات له بشأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، حيث قال إنه لا يدعم التذرع بقانون التمرد لنشر قوات عسكرية عاملة لإخماد الاضطرابات في الوقت الحالي.





وأشارت "الأنباء" إلى أن ترامب أعلن أنه لا يعتقد أنه سيحتاج إلى الاستعانة بقوات الجيش للتصدي للاحتجاجات، حيث قال: "لا أعتقد أننا سنضطر لذلك".







