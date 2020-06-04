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حوادث

ضبط 812 هاربًا و 10 كيلو بانجو بحوزة 11 متهما في أسوان

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على الظواهر السلبية. 

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 812 حكما شملت ضبط 146 حكم حبس جزئي و 35 حكم حبس مستأنف و442 أحكام غرامات و 185 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.

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وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 11 متهما بحوزتهم 6  أسلحة نارية، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 10 كجم ، بجانب ضبط 3 أسلحة بيضاء .

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى. 

كما تم ضبط 9 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع مجهولة المصدر. 
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