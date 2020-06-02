خلال حملة بأسوان.. ضبط 735 هاربا من أحكام و26 قضية تموينية

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 735 حكما شملت ضبط 142 حكم حبس جزئي و 36 حكم حبس مستأنف و367 أحكام غرامات و 186 حكم مخالفات، بجانب ضبط 4 جنايات.





وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 14 سلاح نارى، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 3 كجم.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط 10 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى.





كما تم ضبط 8 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .