برلمانى يطالب بغلق المستشفيات الخاصة الرافضة علاج مصابى فيروس كورونا

طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بغلق المستشفيات الخاصة المتخاذلة والرافضة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.





واتهم " حساسين" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان اصحاب المستشفيات الخاصة بالتقصير فى مساندة الجهود الجبارة التى تقوم بها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كما.





كما اتهم الدكتور سعيد حساسين الدكتورة هالة زايد بانها غير قادرة على إرغام وإجبار المستشفيات فى علاج مصابى كورونا خاصة إننا فى حالة طوارئ مطالبا بتطبيق حالة الطوارئ على المستشفيات المتخاذلة فى تلبية نداء الوطن.