3 حلول في الشرع لمن أقسم على شيء ولم يفعله





وأوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن المرء عليه أن يحفظ أيمانه ولا يحلف إلا صدقًا ولا يكثر من الحلف، مضيفا: أن كفارة اليمين بيّنها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) (المائدة :89)





فيخير الإنسان بين أمرين :

1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله .

2- كسوة عشرة مساكين، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته.

فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام .





اعتاد متعمدًا الحلف كذبًا وتاب فكيف يكفر عما مضى.. سؤال ورد للدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وأوضح جمعة في فيديو له عبر صفحته الرسمية ، أن متعمد الحلف كذبًا لا كفارة له مشيرا إلى أن من يقوم بذلك الفعل عليه التوبة والندم على ما فعل والإقلاع عن هذا الذنب والعزم على ألا يعود لذلك أبدًا والاستغفار، فهذا ما يتم عند التوبة أما كفارة اليمين فهي أمر مختلف.





وأضاف أن الكفارة تحدث عندما يحلف المرء على شيء في المستقبل، كأن يقول: "والله ما انا رايح اسكندرية" مثلًا، فيأتي الغد يجد نفسه مضطرًا للذهاب، فيذهب، وكفارة اليمين في تلك الحالة هي أن يخرج عشرة مساكين عن كل يمين حلفه





وذكر جمعة قوله تعالى: " وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ " موضحًا أنه عندما يأتي البر لا يقول المسلم أنه حلف ألا يفعل لكن يفعل ويكفر عن اليمين، وفائدة التكفير أنه عقاب للفرد أنه حلف وأنه أخل بهذا الحلف، أما أسباب المبادرة بالبر فهو لأن الله نهى عن التحجج باليمين للحرمان من البر والخير، فلا يقول أحد لن اتصل لأصل رحمي لأني حلفت أني لن أفعل، بل يتصل ويكفر عن حلفانه، فإذا لم يجد عشرة مساكين ليطعمهم يأتي بعد ذلك كسوتهم ككفارة، فإذا لم يجد، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.







