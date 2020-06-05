AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تصدى لأكبر قضية فساد .. ماذا قال رئيس مدينة المحمودية الجديد بعد توليه المنصب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:02 ص
رئيس مدينة المحمودية
رئيس مدينة المحمودية الجديد
Advertisements
جمالات الدمنهورى

شهدت حركة المحليات الجديدة التى أعتمدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتم الإعلان عنها اليوم الخميس ضخ دماء جديدة لتبادل الخبرات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وشمل قرار وزير التنمية المحلية تعيين عادل عبد الكريم عبد العال رئيس مدينة اطسا بمحافظة الفيوم سابقا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.


المحاسب عادل عبد الكريم عبد العال من مواليد محافظة الإسكندرية حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة ١٩٨٤م ووالده لواء سابق بالقوات البحرية وشغل عدة مناصب بالمحليات سابقة منها نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنيورس بمحافظة الفيوم ثم رئيساً لها.


واشتهر المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد بتصديه لاكبر قضية فساد شهدتها محافظة الفيوم بسبب محاولة تبوير قطعة أرض زراعية  تقدر بملايين طائلة من الجنيهات  لإقامة مدرسة خاصةً عليها وحسمت القضية لصالحه طبقا لتقارير الرقابة الإدارية والتفتيش الزراعى والبحوث وبحكم محكمة.


وانتقل عبد الكريم بعدها ليتولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا فى فبراير ٢٠١٩م وفى حركة التنقلات والتعيينات التى أعتمدها وزير التنمية المحلية واعلنت اليوم حيث تم تكريمه و نقله رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالقرب من مسقط رأسه محافظة الإسكندرية.



وفى تصريحات خاصة "بصدى البلد" أكد عادل عبد الكريم عبد العال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد بمحافظة البحيرة أنه يضع فى بؤرة اهتمامه الجولات الميدانية للالتحام مع المواطنين فى أولوية أجندة أعماله للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع .


وأشار عبدالكريم إلى أنه يقوم يوميا بجولات ميدانية بالشوارع لمتابعة نظافة الشوارع والقرى ورفع الإشغالات لإزالتها أولا بأول لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكدا بأن بحل مشكلة النظافة وإزالة الاشغالات يمثل75%من مشاكل المحليات لافتاً إلى تصديه لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لاستردادها وحفاظاً على الرقعة الزراعية لحماية الأمن الغذائى.


وأعرب المحاسب عادل عبد الكريم عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد عن سعادته فور علمه بنقله للعمل بمحافظة البحيرة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قائلا أشرف بالعمل تحت مظلة محافظ محترم من أبناء المؤسسة العسكرية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم : رفع 4779 طن قمامة وإزالة 279 حالة إشغالات متنوعة

رفع 6 آلاف طن قمامة بمراكز اطسا وأبشواي وطامية في الفيوم

تطوير ٧ ميادين وزرع ٤٩٥ شجرة وصيانة وتركيب ٢٥٨٣ كشاف إنارة بالمراكز

بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز

بعد عملها رئيسًا لثلاث وحدات محلية ..سلوى زكى أول امرأة بالبحيرة تتولى منصب رئيس مدينة رشيد

ترشيحاتنا

مشادة على الهواء.. فلكي يتنبأ باستمرار كورونا.. وباحث يرد: بلاش نصب

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

عاشر أصيل.. رسالة غامضة من وائل جمعة لـ متابعيه عبر تويتر

فضل قراءة سورة السجدة والإنسان فجر الجمعة

نظام جديد للجنة التخطيط للكرة بالأهلي

في ذكرى وفاتها .. 5 رجال في حياة هدى سلطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة ياسمين صبري تشعل تويتر .. صور

امتنع عنه فورًا.. دراسات: التدخين يدمر صحة العظام

بـ32 مليون جنيه .. زوج كيم كاردشيان يتكفل بمصاريف ابنة فلويد مدى الحياة