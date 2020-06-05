تصدى لأكبر قضية فساد .. ماذا قال رئيس مدينة المحمودية الجديد بعد توليه المنصب

شهدت حركة المحليات الجديدة التى أعتمدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتم الإعلان عنها اليوم الخميس ضخ دماء جديدة لتبادل الخبرات والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وشمل قرار وزير التنمية المحلية تعيين عادل عبد الكريم عبد العال رئيس مدينة اطسا بمحافظة الفيوم سابقا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

المحاسب عادل عبد الكريم عبد العال من مواليد محافظة الإسكندرية حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة ١٩٨٤م ووالده لواء سابق بالقوات البحرية وشغل عدة مناصب بالمحليات سابقة منها نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنيورس بمحافظة الفيوم ثم رئيساً لها.

واشتهر المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد بتصديه لاكبر قضية فساد شهدتها محافظة الفيوم بسبب محاولة تبوير قطعة أرض زراعية تقدر بملايين طائلة من الجنيهات لإقامة مدرسة خاصةً عليها وحسمت القضية لصالحه طبقا لتقارير الرقابة الإدارية والتفتيش الزراعى والبحوث وبحكم محكمة.

وانتقل عبد الكريم بعدها ليتولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا فى فبراير ٢٠١٩م وفى حركة التنقلات والتعيينات التى أعتمدها وزير التنمية المحلية واعلنت اليوم حيث تم تكريمه و نقله رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالقرب من مسقط رأسه محافظة الإسكندرية.