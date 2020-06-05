تصدى لأكبر قضية فساد .. ماذا قال رئيس مدينة المحمودية الجديد بعد توليه المنصب

المحاسب عادل عبد الكريم عبد العال من مواليد محافظة الإسكندرية حاصل على بكالوريوس تجارة دفعة ١٩٨٤م ووالده لواء سابق بالقوات البحرية وشغل عدة مناصب بالمحليات سابقة منها نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنيورس بمحافظة الفيوم ثم رئيساً لها.
واشتهر المحاسب عادل عبد الكريم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد بتصديه لاكبر قضية فساد شهدتها محافظة الفيوم بسبب محاولة تبوير قطعة أرض زراعية تقدر بملايين طائلة من الجنيهات لإقامة مدرسة خاصةً عليها وحسمت القضية لصالحه طبقا لتقارير الرقابة الإدارية والتفتيش الزراعى والبحوث وبحكم محكمة.
وانتقل عبد الكريم بعدها ليتولى منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا فى فبراير ٢٠١٩م وفى حركة التنقلات والتعيينات التى أعتمدها وزير التنمية المحلية واعلنت اليوم حيث تم تكريمه و نقله رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بالقرب من مسقط رأسه محافظة الإسكندرية.
وفى تصريحات خاصة "بصدى البلد" أكد عادل عبد الكريم عبد العال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد بمحافظة البحيرة أنه يضع فى بؤرة اهتمامه الجولات الميدانية للالتحام مع المواطنين فى أولوية أجندة أعماله للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع .
وأشار عبدالكريم إلى أنه يقوم يوميا بجولات ميدانية بالشوارع لمتابعة نظافة الشوارع والقرى ورفع الإشغالات لإزالتها أولا بأول لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين مؤكدا بأن بحل مشكلة النظافة وإزالة الاشغالات يمثل75%من مشاكل المحليات لافتاً إلى تصديه لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة لاستردادها وحفاظاً على الرقعة الزراعية لحماية الأمن الغذائى.
وأعرب المحاسب عادل عبد الكريم عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية الجديد عن سعادته فور علمه بنقله للعمل بمحافظة البحيرة تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قائلا أشرف بالعمل تحت مظلة محافظ محترم من أبناء المؤسسة العسكرية.