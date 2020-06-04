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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يشكو قناة الزمالك لـ الأعلى للإعلام.. وشكوى جديدة ضد الأبيض في المحكمة الرياضية الدولية

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:57 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب فريق الزمالك السابق، أن موكله لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل تقديم شكوى ضد النادي الأبيض.


- تقدمت إدارة النادي الأهلى، بشكوى اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك التي خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي، وما جاء عبر شاشتها من سب وقذف وخوض في الأعراض واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك.


- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن هناك بعض وسطاء اللاعبين قاموا بعرض خدمات السنغالي سليماني دوكارا مهاجم فريق الاتفاق السعودي، على مسئولي النادي الأبيض للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


- كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تواصل رابطة الدوري الإنجليزي إلى موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والتي سيتم خلالها حسم لقب "البريميرليج"، لصالح الريدز.
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