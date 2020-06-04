رسميا اعتماد إجراء 5 تغييرات في الدورى الانجليزي

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي إجراء خمس تغييرات في المباريات المتبقية من المسابقة عقب قرار استئناف البريمير الذي توقف منذ شهر مارس علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .
وكان فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي قدم مقترح بتواجد 9 لاعبين علي دكة البدلاء بدلا من 7 هو ما تمت الموافقة عليه من قبل رابطة الدورى .
وكانت الرابطة اعلنت عودة منافسات الدورى الانجليزي يوم 17 يونيو الجاري علي ان يتم تحديد مواعيد المباريات والمواجهات خلال الايام القليلة المقبلة .
وستقام المباريات المؤجلة بين مانشستر سيتي وارسنال كما سيلعب استون فيلا امام شيفيلد يونايتد 17 يونيو علي ان يتم تحديد مواعيد باقي المواجهات بعد اجتماع غدا مع ممثلي الاندية .
جدير بالذكر ان الدورى الالماني قرر العمل بقرار 5 تبديلات كأول دورى ضمن الدوريات الخمس الكبري يعاود النشاط بعد ازمة فيروس كورونا .