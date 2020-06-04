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رياضة

رسميا اعتماد إجراء 5 تغييرات في الدورى الانجليزي

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:06 م
الدورى الانجليزي
الدورى الانجليزي
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عبدالله هشام
أعلنت رابطة الدوري الانجليزي إجراء خمس تغييرات في المباريات المتبقية من المسابقة عقب قرار استئناف البريمير الذي توقف منذ شهر مارس علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وكان فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي قدم مقترح بتواجد 9 لاعبين علي دكة البدلاء بدلا من 7 هو ما تمت الموافقة عليه من قبل رابطة الدورى . 

وكانت الرابطة اعلنت عودة منافسات الدورى الانجليزي يوم 17 يونيو الجاري علي ان يتم تحديد مواعيد المباريات والمواجهات خلال الايام القليلة المقبلة . 

وستقام المباريات المؤجلة بين مانشستر سيتي وارسنال كما سيلعب استون فيلا امام شيفيلد يونايتد  17 يونيو  علي ان يتم تحديد مواعيد باقي المواجهات بعد اجتماع غدا مع ممثلي الاندية . 


جدير بالذكر ان الدورى الالماني قرر العمل بقرار 5 تبديلات كأول دورى ضمن الدوريات الخمس الكبري يعاود النشاط بعد ازمة فيروس كورونا . 
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