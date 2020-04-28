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رياضة

حكيم زياش يتحدث عن سبب اختياره لـ تشيلسي وكواليس مكالمة لامبارد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي السابق والمنتقل حديثا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، عن سبب إختياره للبلوز عن باقي العروض وطموحه في "البريميرليج".

وقال زياش فى تصريحات صحيفة لـ"إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية: "تشيلسي يملك مدرب يحب كرة القدم الهجومية والجذابة فى فرانك لامبارد، أشعر بنفس الطريقة، لقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة، لامبارد هادئ حقًا وقدم نفسه جيدًا، شعرنا على الفور بالاتصال، مما أقنعنى أيضًا باتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "تشيلسى ناد كبير ولطيف، هناك الكثير من الشباب الموهوبين، وهذا يضعنى فى موقع اعتدت عليه بعد السنوات الثلاث والنصف الماضية فى أياكس، إنه يناسبنى جيدًا".

وأوضح: "سأبذل قصارى جهدي، وسوف أتعلم الكثير من الأشياء الجديدة التى ستجعلنى النمو أكثر".

وسيغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما أياكس بعد أربع سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.

وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.

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