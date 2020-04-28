حكيم زياش يتحدث عن سبب اختياره لـ تشيلسي وكواليس مكالمة لامبارد

تحدث المغربي حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي السابق والمنتقل حديثا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، عن سبب إختياره للبلوز عن باقي العروض وطموحه في "البريميرليج".

وقال زياش فى تصريحات صحيفة لـ"إيفنينج ستاندرد" الإنجليزية: "تشيلسي يملك مدرب يحب كرة القدم الهجومية والجذابة فى فرانك لامبارد، أشعر بنفس الطريقة، لقد أجرينا بعض المحادثات الجيدة، لامبارد هادئ حقًا وقدم نفسه جيدًا، شعرنا على الفور بالاتصال، مما أقنعنى أيضًا باتخاذ هذا القرار".

وأضاف: "تشيلسى ناد كبير ولطيف، هناك الكثير من الشباب الموهوبين، وهذا يضعنى فى موقع اعتدت عليه بعد السنوات الثلاث والنصف الماضية فى أياكس، إنه يناسبنى جيدًا".

وأوضح: "سأبذل قصارى جهدي، وسوف أتعلم الكثير من الأشياء الجديدة التى ستجعلنى النمو أكثر".