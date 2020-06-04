مانشستر سيتي أمام ارسنال البداية.. عودة مباريات الدورى الانجليزى 17 يونيو

أعلنت رابطة الدورى الانجليزي عودة منافسات الدورى يوم 17 يونيو الجاري بعد فترة توقف منذ مارس الماضي علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد .





وحسب تقرير صحفي لجريدة ستاندرد فإن رابطة الدورى ستجتمع غدا الخميس لوضع مواعيد المباريات وترتيبها مع ممثلي الاندية .









واشارت الصحيفة ان الجولة الاولي بعد التوقف ستوكن مواجهة قوية بين فريق توتنهام ومانشتسر يونايتد يوم الجمعة الموافق 19 يونيو علي ان تقام المباريات المؤجلة يوم 17 يونيو حيث يلعب مانشستر سيتي امام ارسنال واستون فيلا امام شيفيلد يونايتد .





وخلال الايام القليلة المقبلة ستعلن رابطة الدورى الانجليزي علي مواعيد اللقاءات الجولات 29 و 30 و 31 فقط علي ان يتم تحديد باقي مواعيد المنافسات في وقت لاححق .



