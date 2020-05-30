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رياضة

10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل أفريقي في الدوري الفرنسي

السبت 30/مايو/2020 - 07:57 ص
مارك فيفيان فوي.
مارك فيفيان فوي.
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محمد رشاد
يشهد التنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي بـ الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم للموسم الملغى 2019-2020 صراعًا ثلاثيًا بين نجوم المغرب والجزائر.



وأعلنت شبكتا RFI وفرانس 24 عن قائمة تضم 10 لاعبًا مرشحًا للجائزة التي تحمل اسم الكاميروني الراحل مارك فيفيان فوي.

ويتنافس على الجائزة كل من المدافع المغربي يونس عبد الحميد (ريمس) والجزائريان أندي ديلور (مونبيليه) وإسلام سليماني (موناكو).

كما تضم قائمة المتنافسين الجابوني دينيس بوانجا (سانت إيتيان) والسنغالي حبيب ديالو (ميتز) ومواطنيه إدريسا جانا جايي (بي إس جي) ومباي نيانج (رين) والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل) ومواطنه موزيس سيمون (نانت) والمالي هاماري تراروي (رين).

يذكر أن الإيفواري نيكولا بيبي مهاجم ليل السابق وأرسنال الحالي ، هو الفائز بالجائزة عن الموسم الماضي.
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