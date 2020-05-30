10 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل أفريقي في الدوري الفرنسي

وأعلنت شبكتا RFI وفرانس 24 عن قائمة تضم 10 لاعبًا مرشحًا للجائزة التي تحمل اسم الكاميروني الراحل مارك فيفيان فوي





ويتنافس على الجائزة كل من المدافع المغربي يونس عبد الحميد (ريمس) والجزائريان أندي ديلور (مونبيليه) و إسلام سليماني (موناكو).





كما تضم قائمة المتنافسين الجابوني دينيس بوانجا (سانت إيتيان) والسنغالي حبيب ديالو (ميتز) ومواطنيه إدريسا جانا جايي (بي إس جي) ومباي نيانج (رين) والنيجيري فيكتور أوسيمين (ليل) ومواطنه موزيس سيمون (نانت) والمالي هاماري تراروي (رين).



