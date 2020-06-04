البيئة: ندرس فرض عقوبات على مخالفي التخلص الآمن من الكمامات

قال طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية بشأن دفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، إضافة إلى وجود تنسيق أيضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا ، وحاليا يتم على أعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.









وأضاف "العربي"، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.









وذكر مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن هناك أماكن يتم فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.









وكشف طارق العربي ضرورة التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.