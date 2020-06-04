البيئة: ندرس فرض عقوبات على مخالفي التخلص الآمن من الكمامات

قال طارق العربي مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، إن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية المحلية بشأن دفن النفايات الطبية بطريقة آمنة، إضافة إلى وجود تنسيق أيضا مع وزارة الصحة في هذا الملف، وهو مفعل من قبل وجود فيروس كورونا، وحاليا يتم على أعلى مستوى بعد ظهور الفيروس.
وأضاف "العربي"، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الوزارة تدرس فرض عقوبات على من يتخلص من الكمامات بطريقة غير آمنة.
وذكر مدير وحدة إدارة مشروعات المخلفات الطبية بوزارة البيئة، أن هناك أماكن يتم فيها التخلص الآمن من النفايات الطبية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الكمامات ومهمات الوقاية الشخصية للعاملين بقطاع النظافة حفاظا على صحتهم.
وكشف طارق العربي ضرورة التخلص بشكل آمن من النفايات الطبية، خاصة الكمامات، وذلك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.