خبير بـ الاستشعار عن بعد: لا يمكن توقع موعد حقيقي لـ صفر كورونا.. فيديو

Advertisements

اسراء صبري



وأضاف هشام العسكري، خلال مداخلته الهاتفية برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن صحة البيانات الرياضية تعتمد على متابعة ما يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، والتي تعطي تلك البيانات بشكل دوري إلى منظمة الصحة العالمية المشرفة على متابعة ذلك الوباء.



وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد، أن علوم البيانات لم تقتصر معرفتها فى الفترة الحالية على مؤسسات الدولة فقط، بل وصلت إلى المواطن المصري، متابعا: المواطن المصري ليس مجرد جزء من المنظومة فقط، بل هو جزء من المشكلة والحل ايضا.



وأشار إلي أن إحصائيات إصابات فيروس كورونا تتبع ما يسمي بـ الدالة الأسية، لافتا إلي أن الدالة الأسية هي التي تحدد موعد الوصول للحالة صفر من فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الدالة الأسية لا يمكنها أن تتوقع موعدا حقيقيا للحالة صفر.



ولفت إلى أن هناك نماذج أخرى يتم استخدامها لمتابعة تطورأزمة فيروس كورونا وهى النماذج اللوجيستية، موضحا أن كل السيناريوهات المتعلقة بإصابات



وأكد أن معدل إصابات خلال الفترة الماضية مازالت تحت السيطرة، معقبا: الأمور تسير بشكل معقول حتى الآن، ولكن يجب على الأفراد الإلتزام بالإجراءات الصحية لسلامتهم. قال الدكتور هشام العسكري ، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض، إن البيانات الرياضية لا نعتبرها غاية، ولكن يمكن لنا أن نعتبرها وسيلة لتقديم تصور للإحصائيات القادمة، لافتا إلى أنها تعتمد على المعطيات المقدمة من أرض الواقع فيما يخص إصابات فيروس كورونا، موضحا أنه في حالة دقة البيانات والمعطيات المقدمة يمكن أن نتوقع المستقبل بشكل دقيق.وأضاف هشام العسكري، خلال مداخلته الهاتفية برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن صحة البيانات الرياضية تعتمد على متابعة ما يتم إعلانه من قبل وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا، والتي تعطي تلك البيانات بشكل دوري إلى منظمة الصحة العالمية المشرفة على متابعة ذلك الوباء.وأوضح أستاذ الاستشعار عن بعد، أن علوم البيانات لم تقتصر معرفتها فى الفترة الحالية على مؤسسات الدولة فقط، بل وصلت إلى المواطن المصري، متابعا: المواطن المصري ليس مجرد جزء من المنظومة فقط، بل هو جزء من المشكلة والحل ايضا.وأشار إلي أن إحصائيات إصابات فيروس كورونا تتبع ما يسمي بـ الدالة الأسية، لافتا إلي أن الدالة الأسية هي التي تحدد موعد الوصول للحالة صفر من فيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن الدالة الأسية لا يمكنها أن تتوقع موعدا حقيقيا للحالة صفر.ولفت إلى أن هناك نماذج أخرى يتم استخدامها لمتابعة تطورأزمة فيروس كورونا وهى النماذج اللوجيستية، موضحا أن كل السيناريوهات المتعلقة بإصابات كورونا في مصر محتملة.وأكد أن معدل إصابات خلال الفترة الماضية مازالت تحت السيطرة، معقبا: الأمور تسير بشكل معقول حتى الآن، ولكن يجب على الأفراد الإلتزام بالإجراءات الصحية لسلامتهم.

Advertisements