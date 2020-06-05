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توك شو

لمزيد من السيطرة.. استشاري أبحاث مناعة يطالب بفرض سياسة عنيفة لإجراء مسحات كورونا.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:01 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف الفقي  استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إنه  يجب ان تكون إدارة أزمة فيروس كورونا  في أي دولة ديناميكية.

وأضاف  الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  إدارة أزمة كورونا لابد أن تتغير وفق الوضع الحالي لمعدل الإصابات والوفيات".

وتابع :"  في بداية الازمة كنا نزيد الف حالة في 30 يوم ولكننا حاليا نزيد ألف حالة  في 24 ساعة".

وأكمل  استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة:"  كل التقدير للمجهود الجبار المبذول من الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا".

وقال الفقي:"  لابد من توافر تنبؤ ذكي بأماكن زيادة الحالات المصابة خلال أسبوعين مقبلين وهذا لن يحدث إلا بسياسة عنيفة لإجراء المسحات والتحاليل الميدانية لفيرس كورونا  لحصر الإصابات ومنع انتشارها".

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