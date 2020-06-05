اللجنة العليا للفيروسات: كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام..فيديو

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إن كبار السن أكثر فئة ملتزمة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.





وحذر خطاب خلال حواره بفضائية "أون أى"من مخالطة الكبار وأقرب مسافة بين الشباب وبينهم تكون مترين، لافتا إلى ضرورة التعامل مع أى شكوى بسيطة على انها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس.

وقال عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، إن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام، ويفضل استخدام الادوات البلاستيكية.

وشدد عادل خطاب، على ضرورة بقاء الملتزمين بالحجر المنزلى فى غرف منعزلة، بسيطة الاساس،لافتا إلى فيروس كورونا قد ينتقل عن طريق الاثاث حالة العطس وانتقال الفيروس عن طريق لمس يده للأثاث.

وأشار عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالى، ان احتمالات انتقال عدوى فيروس كورونا من شخص مصاب منعزل فى المنزل لشخص فى نفس المنزل ضعيفة للغاية بشرط الالتزام بالاجراءات الوقائية.